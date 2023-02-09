МИД РФ: Запад оказывает давление на африканские страны, которые хотят участвовать в саммите «РФ-Африка»

По словам дипломата Олега Озерова, Запад в публичном пространстве давит на африканские страны, которые хотят сотрудничать с РФ. И это не вызывает восторга у государств Африки.

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Давление со стороны Запада на африканские страны, которые желают принять участие в саммите «РФ-Африка», не вызывает восторга у притесненных стран. Об этом 9 февраля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

«Безусловно, это все в публичной сфере, это легко прочитать в интернете по тем заявлениям, которые делаются западными партнерами, в том числе теми, кто приезжает в африканские страны? Не могу сказать, что это вызывает восторг у африканских государств. Неприкрытый шантаж…» — цитируют слова посла РИА Новости.

По мнению Озерова, африканские страны - это суверенные страны, они обладают независимостью и суверенитетом, могут самостоятельно принимать решения, отвечающие их национальным интересам.

Первый саммит «РФ-Африка» прошел в 2019 году в Сочи. Второй саммит запланировали на июль 2023 года, он будет проходить в Петербурге.

Недавно глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Хартум, Судан. В африканской республике у него запланированы несколько встреч. Лавров обсудит с коллегами сотрудничество этой страны с РФ и запланированный саммит.