МИД РФ: незаконно осужденный в Литве Юрий Мель освобожден и вернулся в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что судебный процесс над гражданином России был проведен с многочисленными нарушениями.

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Незаконно осужденный в Литве полковник в отставке Юрий Мель освобожден из тюрьмы и вернулся в Россию. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Десятого марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Ю.Н.Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

Захарова подчеркнула, что судебный процесс над гражданином России был проведен с многочисленными нарушениями. При этом были попраны основополагающие принципы правосудя - презумпция невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливый суд.

Мель провел в тюрьмах Литвы девять лет. Вильнюс цинично отклонял обращения о смягчении или отмене приговора. Литовские власти игнорировали плохое здоровье Юрия Меля, который страдал тяжелым заболеваниям.

Россия неоднократно осуждала подобные действия Литвы, но профильные международные организации делали вид, что ничего не видят.

«К сожалению, такая ситуация стала «нормой» для европейской «репрессивной демократии», которая в последние годы приобрела наиболее уродливые черты в литовском государстве», - подчеркнула Захарова.

Российские дипломаты постоянно оказывали незаконно осужденному консульское, правовое, информационное и иное содействие. Они добивались от тюремных властей улучшения условий содержания, снабжения медикаментами и оказания необходимой медицинской помощи. А в день освобождения дилпоматы сопровождали Юрия Николаевича до границы России.

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