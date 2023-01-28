В МИД заявили, что НАТО «моделирует» киберудары по энергосистеме Москвы

Замглавы ведомства Сыромолотов отметил, что британцы регулярно нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на РФ.

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Киберудары по объектам госструктуры Калининградской области и энергосистемы Москвы моделируют в ходе учений под эгидой Североатлантического альянса, которые регулярно проводит Соединенное Королевство. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Ранее в материалах The Times говорилось о том, что британские силы кибербезопасности стараются набирать специалистов, владеющих русским языком. По мнению дипломата, в таких действиях британских властей он не видит «ничего удивительного».

«На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», - сказал он.

Сыромолов также добавил, что Лондон планомерно занимается распространением русофобских настроений в Сети.

Сегодня стало известно, что Британия не исключает поставки Киеву истребителей для патрулирования воздушного пространства.