Путин обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с союзниками по ЕАЭС

Слово для доклада он передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось развитие отношений с ближайшими соседями и партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений - о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭс», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в поле внимания находится много аспектов, но отдельные темы будут обсуждаться в пятницу. Слово для доклада он передал главе российского МИД Сергею Лаврову. Основная часть совещания традиционно носила закрытый характер.

Ранее Путин на оперативном заседании обсудил с членами Совбеза РФ борьбу с терроризмом. А неделю назад, 3 марта на совещании речь шла о теракте в Брянской области.