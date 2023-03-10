Песков заявил, что россиянам никто не мешает искать счастья в других странах

Лучше при этом выбирать страны, где не сжигают флаги родины, отметил пресс-секретарь Кремля.

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Россияне могут свободно перемещаться по миру и искать счастья в других странах, но лучше делать это там, «где не сжигают флаги твоей родины». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что осенью тысячи людей уехали из России в Грузию, а сейчас возвращаются обратно, Песков предложил «не преувеличивать количество этих людей».

Представитель Кремля отметил, что граждане свободны в своих передвижениях. По мнению Пескова, они гоняются за чем-то лучшим, не понимая, что «лучшим, наверное, является родина».

«В то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных таких волнений и где не сжигают флаги твоей родины», - сказал он.

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» между Россией и Грузией 9 марта скопилась пробка на въезд в РФ. Некоторые СМИ связали возвращение россиян домой с протестами в Тбилиси. Позже в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии разъяснили, что причиной скопления транспорта стало то, что дорога несколько дней была закрыта из-за погодных условий.