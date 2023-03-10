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В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя Су-27 в небе ДНР

13:02 10.03.2023
Вражеский самолет сбила российская истребительная авиация в районе населенного пункта Марьинка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского самолета Су-27. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Отличились и российские зенитчики. За сутки они сбили девять украинских снарядов РСЗО HIMARS и семь вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар (ДНР), Пологи (Запорожская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 83 артиллерийских подразделения врага, а также другие войска противника в 127 районах. 

Сообщается, что в районе Петропавловки на территории ДНР удалось поразить украинские ЗРК С-300. 

Каждый день спецоперации враг несет потери. Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил размеры ущерба, который удалось нанести неприятелю на разных направлениях за сутки. 

На Купянском направлении киевский режим потерял до 40 боевиков и два автомобиля. На Краснолиманском направлении нашим войскам удалось уничтожить до 120 боевиков, артсистему М777 американского производства, гаубицу Д-30 и два пикапа. 

На Донецком направлении противник потерял более 120 боевиков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наши войска уничтожили более 50 боевиков, танк, три пикапа и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении были уничтожены до 20 боевиков, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

Всего же с начала спецоперации враг недосчитался 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотников, 411 ЗРК, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин РСЗО, 4 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 830 единиц специальной военной автотехники. 

Ранее сообщалось, что артиллеристы ЦВО устроили «огненный шторм» для боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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