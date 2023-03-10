В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине арестовали бывшего гендиректора авиазавода «Антонов»

Тимур Шерзад
11:49 10.03.2023
Украинские следователи заявили, что экс-генеральный директор «Антонова» Сергей Бычков не разрешил в первые месяцы оборудовать фортификационные сооружения на аэродроме Гостомель.
На Украине арестовали бывшего гендиректора авиазавода «Антонов»
© Фото: SBUkr, Telegram
Читайте нас на:

На Украине арестован бывший генеральный директор авиазавода «Антонов» Сергей Бычков. Об этом сообщает СБУ. 

Сообщается, что Бычков арестован по подозрению в препятствии деятельности украинских боевиков.  

Киевские следователи заявляют, что Сергей Бычков в январе-феврале 2022 года не разрешил украинским силовикам возвести инженерно-фортификационные сооружения на территории аэродрома в Гостомеле, что понизило его обороноспособность. 

Ранее «Звезда» показала, как российские ударные вертолеты Ми-24 уничтожили оборону украинского аэродрома под Киевом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 В стране и мире
На Украине арестовали бывшего гендиректора авиазавода «Антонов»
11:39 В стране и мире
Парламент Грузии отказался от законопроекта об иноагентах
11:01 В стране и мире
Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности к переговорам с Путиным
11:01 В стране и мире
Следователи изъяли документы из больницы, где лечился толкнувший под поезд подростка москвич
11:00 В стране и мире
FT: Украина могла получить один из обещанных ЗРК Patriot
Популярное
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Видео
Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Видео
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.