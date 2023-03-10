На Украине арестовали бывшего гендиректора авиазавода «Антонов»
Украинские следователи заявили, что экс-генеральный директор «Антонова» Сергей Бычков не разрешил в первые месяцы оборудовать фортификационные сооружения на аэродроме Гостомель.
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На Украине арестован бывший генеральный директор авиазавода «Антонов» Сергей Бычков. Об этом сообщает СБУ.
Сообщается, что Бычков арестован по подозрению в препятствии деятельности украинских боевиков.
Киевские следователи заявляют, что Сергей Бычков в январе-феврале 2022 года не разрешил украинским силовикам возвести инженерно-фортификационные сооружения на территории аэродрома в Гостомеле, что понизило его обороноспособность.
Ранее «Звезда» показала, как российские ударные вертолеты Ми-24 уничтожили оборону украинского аэродрома под Киевом.