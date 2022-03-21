Атака вертолетов: как Ми-24 ВС РФ уничтожили оборону украинского аэродрома под Киевом

Российские летчики рассказали подробности одного их боевых вылетов в ходе спецоперации по защите Донбасса. За семь минут экипажи не только ушли из-под удара 15 ракет «Стингер», но и благодаря тактике смогли полностью подавить огневые позиции ВСУ. Виталий Никулин пообщался с летчиками.

«Вообще, у этого вертолета очень много названий. Начнем с самого знаменитого - "Горбатый". Потом "Рашпиль", "Крокодил", "Стреляющая винтовка", "Кордовая модель". Но самое основное - это, как говорили наши отцы, которые прошли боевой путь немалый, это "Душа умершего танка"», - признался пилот вертолета Ми-24 Олег.

Олег, командир ударного вертолета Ми-24, о нем может говорить часами. Более 400 боевых вылетов. Чечня, Сирия, Африка, а теперь Украина.

Условия для работы очень непростые. Но и «Душа умершего танка» практически бессмертна.

«Вот одна из пробоин. Это пулевая. Не пугайтесь. Это нестрашно. Были случаи в Афганистане, когда у наших товарищей вырывало целыми отсеками. А еще ракета рванула где-то вот в этой плоскости, пробила вот эти блоки. Это вот пулевые. Раз, раз, раз. И там основная дыра была», - прокомментировал Олег повреждения своего вертолета.

Повреждения, о которых говорит летчик, получены в бою за стратегический аэродром Гостомель. Восемь Ми-8 с тактическим десантом сопровождали такое же количество Ми-24. Практически на протяжении всего маршрута противник сопротивления не оказывал.

А вот когда уже преодолели Днепр, с земли с разных направлений потянулись свинцовые струи зенитных установок и плотно начали работать «Стингеры». Один из летчиков вспоминает: после первых 10 ракет, выпущенных по его звену, остальные просто перестал считать.

Наши экипажи тут же решили применить тактику, отработанную еще в Афганистане, под названием «Огневая колесница». Закрыли район площадью около двух квадратных километров и начали зачистку.

Только сам Олег уничтожил одну ЗСУ, БТР и минометный расчет, который бил по экипажу одного из вертолетов, совершившего вынужденную посадку.

«В этот момент я увидел, что где-то с 900 метров по мне пустили "Стингер". Доли секунд было время для принятия решения. Положил вертолет в левый крен. Убедился, что ракета идет ко мне в двигатель. Когда она подошла на метров 100, я резко переложил вертолет вправо с крена», - вспомнил подробности боя пилот.

Разрыв ракеты ПЗРК произошел под хвостовой стойкой. Сейчас здесь едва различимые заплатки от осколочных пробоин. А вот во что превратились внутренние блоки, отвечающие за работу авиационных систем. Оценив обстановку и поняв, что машина может находиться в воздухе и вести огонь, командир принял решение продолжать бой.

«Перед вылетом надо подойти к вертолету. Однозначно его погладить, поговорить. Кто-то целует, кто-то гладит, кто-то стучит. Я подхожу, прошу его помочь мне и обещаю, что я его постараюсь не подвести в полете», - поделился командир ведомого Ми-24 Артем.

Артем принимал участие в этом же бою. В числе его заслуг уничтожение скрытного минометного расчета и ПЗРК, стрелявшего по товарищам, а еще помощь в эвакуации экипажа подбитого Ка-52 и на финише - успешная посадка с перебитым шлангом выпуска шасси.

«Вот пуля летела. Наполовину перебила тяги, попала в прицел наведения. Ребята постарались, "подштопали"», - заметил Артем.

Уже сейчас, еще без детального анализа, операцию по взятию гостомельского аэродрома специалисты называют уникальной. Экипажи наших ударных вертолетов уничтожили все огневые точки противника, десант был высажен без потерь. Олег говорит, осознание от того, что они сделали, пришло уже позже, на земле.

«Понимаете, таких операций... мы двадцатью вертолетами захватили стратегический аэродром под Киевом. Наподобие было что-то такое в Афганистане, в Панджшерском ущелье, но силы там были гораздо крупнее. А мы двадцатью вертолетами взяли аэродром Гостомель, стратегический. Это говорит о том, что мы работали профессионально, качественно и выполнили задачу», - подчеркнул командир Ми-24 Олег.

Ми-24 создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых.

Кабина вертолета бронирована. Между летчиками - бронеперегородка. Десантный отсек бронирован снизу и сбоку для защиты от огня с земли. Кабины летчиков и десантная кабина полностью герметичны, а система кондиционирования очищает воздух от опасных веществ. В результате вертолет может полноценно действовать в условиях химического и радиационного заражения местности. Машина оборудована индивидуально системой подачи кислорода.

В грузовую кабину помещается до восьми полностью экипированных десантников. При необходимости остекление грузовой кабины откидывалось, и из каждого окна можно было вести огонь из ручного оружия. Для того чтобы десантники не попали по своему вертолету, имеются специальные держатели с ограничителями. В них закреплялось цевье автомата или пулемета, и стрелок мог вести огонь только в разрешенном секторе.

Вертолет имеет дублированное управление. При необходимости летчик-оператор, который находится в передней кабине, нажимает красную тангенту на рычаге шаг-газ, и гидросистема подключает ручку управления. Это сделано для того, чтобы вертолет не потерял управление при ранении командира экипажа.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов