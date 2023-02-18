Орбан заявил, что Венгрия должна оставаться в стороне от украинского конфликта

По мнению венгерского политика, оставаться в стороне от украинского конфликта является единственным верным решением для страны.

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Венгрия должна оставаться в стороне от украинского конфликта, это единственное верное решение, и никто не заставит его изменить. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.

«Если мы хотим сберечь Венгрию, хотим для себя мирной жизни, у нас остается единственный выбор - необходимо держаться в стороне от... (конфликта - прим. ред.) России и Украины», - цитирует РИА Новости Орбана.

По словам премьер-министра Венгрии, если предыдущий год был самым тяжелым для страны после краха социалистического строя, то 2023 год станет «самым опасным».

Ранее Виктор Орбан высказался об антироссийской санкционной политике стран Запада. По мнению венгерского политика, весь «здравомыслящий» мир разделяет позицию его страны по антироссийским санкциям, кроме европейских государств.