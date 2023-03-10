Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных официальной карты минцифры страны. В настоящий момент на ней в красный цвет окрашены все регионы.

Изначально сирены сработали в Винницкой области, но уже через две минуты тревога была объявлена во всех областях и городах Украины. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области.

Накануне воздушная тревога объявлялась по всей стране несколько раз. Также в некоторых регионах сообщалось о взрывах.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в качестве ответа на теракт, совершенный в Брянской области, российские войска нанесли массированный удар возмездия. В результате были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК, а также объекты энергетики, которые их обеспечивают.