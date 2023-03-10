Путин первым поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

В поздравительной телеграмме говорится, что Россия и Китай продолжат координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки.

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Президент России Владимир Путин направил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства первым из мировых лидеров поздравил Си. Он подчеркнул, что в нашей стране ценят личный вклад председателя КНР в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Российский президент добавил, что Россия и Китай и продолжат координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки.