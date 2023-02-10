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В Иерусалиме неизвестный задавил двух человек на автобусной остановке

Максим Крюков
17:21 10.02.2023
Власти Израиля назвали происшествие терактом, водитель ТС был нейтрализован на месте сотрудниками полиции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Иерусалиме неизвестный мужчина на автомобиле врезался в автобусную остановку. В результате происшествия погибли 6-летний ребенок и молодой человек 20 лет, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет местная газета Jerusalem Post.

Как отмечает издание, израильские власти расценили инцидент как теракт, водитель был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Остановка, на которой, по словам очевидцев, стояли несколько семей, расположена на углу проспекта Голды Меир и Биньямина Минца в районе Рамот (Восточный Иерусалим). Сообщается, что двое из шести пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, устроившим аварию был 31-летний житель района Исавия по имени Хосейн Карака.

«Террорист был нейтрализован и ликвидирован на месте. В очередной раз мы имеем дело с серьезным инцидентом с ранением невинных людей, жестоким нападением в пятницу днем на мирных жителей, ожидавших на автобусной остановке», - заявил представитель экстренных служб.

Ранее теракт в Израиле, который произошел в шаббат, 27 января, когда по всему миру отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, назвали крупнейшим за последние годы. Трагедия унесла жизни семерых человек.

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