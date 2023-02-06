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Российские конструкторы придумали, как продлить ресурс МКС до 2028 года

Анна Касаткина
21:17 06.02.2023
Рекомендации конструкторов рассмотрят на президиуме Научно-технического совета Роскосмоса в середине февраля.
© Видео: Роскосмос © Фото: Олег Артемьев Роскосмос
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Состояние российского сегмента Международной космической станции (МКС) позволяет использовать его до 2028 года, при этом работы по созданию Российской орбитальной станции продолжаются. Об этом заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

Он отметил, что российским сегментом МКС серьезно занимались два года. Проведено большое количество ремонтных работ и работ по дооснащению, придумано много методов продолжения полета и увеличения срока службы бортовых систем, пояснил Соловьев.

«Сегодня на Совете главных конструкторов мы детально и внимательно рассмотрели все проблемы и результаты проведенных работ. Пришли к выводу, что эксплуатацию российского сегмента МКС можно продолжать до 2028 года», - сказал конструктор.

Ранее такое решение было до 2024 года включительно, отметил он. По его словам, «в районе 16 февраля или позже» председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев проведет президиум НТС, где рассмотрит рекомендации Совета главных конструкторов.

Соловьев подчеркнул, что работа над созданием Российской орбитальной станции «не сбавляет обороты» - в этом году появится ее эскизный проект.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах компании производить один спутник в день после перехода на серийное производство космических аппаратов.

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