Небензя заявил, что поставки западных танков на Украину «не сделают погоду» Киеву
Несколько сотен танков западного производства, поставленных на Украину, не повлияют на ход боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
«Мы прекрасно понимаем, что пока киевский режим полностью не обанкротится на поле боя, этот поток не иссякнет. И если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», - сказал Небензя.
Российский постпред указал на прямую вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт, напомнив о предоставлении националистам не только техники и боеприпасов, но и разведданных, а также наемников.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что тяжелые британские танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте. В ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции Сунак отметил, что Лондон максимально ускорит поставки бронемашин и подготовку украинских экипажей.