Небензя заявил, что поставки западных танков на Украину «не сделают погоду» Киеву

В ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя обвинил страны коллективного Запада в том, что они превратили Украину в полигон для испытаний собственного вооружения.

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Несколько сотен танков западного производства, поставленных на Украину, не повлияют на ход боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«Мы прекрасно понимаем, что пока киевский режим полностью не обанкротится на поле боя, этот поток не иссякнет. И если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», - сказал Небензя.

Российский постпред указал на прямую вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт, напомнив о предоставлении националистам не только техники и боеприпасов, но и разведданных, а также наемников.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что тяжелые британские танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте. В ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции Сунак отметил, что Лондон максимально ускорит поставки бронемашин и подготовку украинских экипажей.