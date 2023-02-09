Минобороны построит первое в Сибири Суворовское военное училище

Суворовское училище в Иркутске планируется сдать к сентябрю 2023 года, ближайшие СВУ находятся в Уссурийске и Екатеринбурге.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные строители проводят масштабные реконструкции исторического комплекса в рамках строительства нового Суворовского военного училища в Иркутске. Другие объекты городка училища строят с нуля. Ход работ проверили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В историческом здании 1912 года постройки изначально располагалась военная гимназия, позже курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища. Сегодня на объекте задействованы 470 человек и 26 единиц техники. Военные строители реставрируют учебно-административный корпус со спальными помещениями на 240 мест и медпунктом. Специалисты уже усилили и утеплили фундаменты, колонны цокольных этажей, заменили деревянные балки на металлические, приступили к монтажу кровли.

В корпусе, где ранее находился пеший манеж, после обновления расположатся помещения для дополнительного образования и столовая на 480 мест. На территории «кадетки» появятся также Аллея летчиков-героев и большой спортивный комплекс, гимнастические площадки, футбольное поле с беговыми дорожками, полоса препятствий. Училище планируется сдать к 1 сентября 2023 года. На втором этапе, рядом с обновленными площадями, возведут спортивный корпус с залами и бассейном, теннисные корты и площадку для игры в хоккей с мячом.

Суворовское военное училище в Иркутске строится силами Минобороны РФ по поручению президента России. Ранее, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность строительства в Иркутске нового Суворовского училища.

В ходе совместной работы Тимур Иванов и Игорь Кобзев также посетили Иркутский центр патриотического воспитания «Авангард», ознакомились с деятельностью и учебно-материальной базой центра. Они осмотрели военный госпиталь, где обсудили вопросы дальнейшего развития ведомственного лечебного учреждения.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов