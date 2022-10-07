В Иркутске к сентябрю 2023 года завершится строительство Суворовского училища

Сейчас строятся столовая, многофункциональный и спальный корпуса. Также в училище будут бассейн и спорткомплекс.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пятьсот военных строителей и 30 единиц техники круглые сутки задействованы при возведении Суворовского военного училища в Иркутске. Сейчас работают над многофункциональным и спальным корпусами, а также столовой.

Современные здания пристроят к старому зданию 1912 года. Его реставрируют - укрепляют фундамент, бережно восстанавливают мраморные ступени главной лестницы и фасады.

Для иркутских суворовцев возведут бассейн, просторный спортивный комплекс и создадут ледовое поле. Новое Суворовское училище откроет свои двери для курсантов в 2023 году.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов