В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Позывной «Кубинец» рассказал об опыте ношения новой формы для участников СВО

Ян Брацкий
Екатерина Апеева
07:20 09.02.2023
Новую форму для участников спецоперацию шьют из особой ткани, которая состоит из хлопковых и полиэфирных нитей, что позволят ей «дышать» и оставаться прочной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Новая форма для военнослужащих в зоне специальной операции ничем не уступает иностранным аналогам. Об этом говорят сами бойцы, которые успели примерить продукцию швейного предприятия из Ярославской области. Здесь шьют форменное обмундирование из отечественного сырья. Особое внимание качеству ткани, швов и утеплителя. Все должно быть удобным, практичным и долговечным. Создать идеальную форму удалось благодаря отзывом бойцов, которые на себе тестируют пробные партии.

«Это очень хорошая, качественная форма. Поверьте мне, я носил различные виды одежды, в том числе иностранные образцы. Нас она полностью устраивает», - рассказал военнослужащий с позывным «Кубинец».

Все предметы боевой экипировки для российских военнослужащих изготовляются отечественными производителями. Более 5 000 комплектов уже готовы и в ближайшее время будут отправлены в зону спецоперации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:20 В стране и мире
Видео
Позывной «Кубинец» рассказал об опыте ношения новой формы для участников СВО
07:03 В стране и мире
Видео
Очевидец взрыва газа в Новосибирске рассказала о первых минутах после происшествия
04:13 В стране и мире
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 391
05:56 В стране и мире
Видео
СК РФ: в результате взрыва газа в доме в Новосибирске обрушились два подъезда
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.