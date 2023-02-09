Позывной «Кубинец» рассказал об опыте ношения новой формы для участников СВО

Новую форму для участников спецоперацию шьют из особой ткани, которая состоит из хлопковых и полиэфирных нитей, что позволят ей «дышать» и оставаться прочной.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Новая форма для военнослужащих в зоне специальной операции ничем не уступает иностранным аналогам. Об этом говорят сами бойцы, которые успели примерить продукцию швейного предприятия из Ярославской области. Здесь шьют форменное обмундирование из отечественного сырья. Особое внимание качеству ткани, швов и утеплителя. Все должно быть удобным, практичным и долговечным. Создать идеальную форму удалось благодаря отзывом бойцов, которые на себе тестируют пробные партии.

«Это очень хорошая, качественная форма. Поверьте мне, я носил различные виды одежды, в том числе иностранные образцы. Нас она полностью устраивает», - рассказал военнослужащий с позывным «Кубинец».

Все предметы боевой экипировки для российских военнослужащих изготовляются отечественными производителями. Более 5 000 комплектов уже готовы и в ближайшее время будут отправлены в зону спецоперации.