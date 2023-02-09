В Ярославской области показали новую форму для участников СВО, созданную при поддержке Минобороны РФ

Уже изготовлено более пяти тысяч комплектов, которые вскоре отправят в зону СВО.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ярославской области при поддержке Министерства обороны России наладили производство военной формы. Опытные портнихи шьют новые модели для бойцов, находящихся в зоне специальной операции.

На фабрике у каждой из работниц свой участок конвейера. За счет этого увеличивается скорость пошива и удается повысить качество. В руках профессионалов кусок ткани всего за несколько минут превращается в экипировку.

Ткань, из которой шьют спецодежду, особенная. Она состоит из хлопковых и полиэфирных нитей. Хлопок позволяет легче дышать, а полиэфир создает прочность. Износостойкость специальной одежды повышается и за счет плетения ткани «Рип стоп».

«Шить мне нравится. Я дома всех обшиваю. Поэтому здесь тоже не случайно. Хочется вложить частичку своего тепла в каждое изделие, чтобы было удобно, практично и надежно», - говорит портниха Елена с тридцатилетним стажем.

Все изделия являются результатом долгой и кропотливой работы группы специалистов в области проектирования и моделирования одежды. Процесс создания будущего изделия начинается в главном офисе, где конструктора и дизайнеры разрабатывают модели, по которым и отшивается будущая спецодежда.

Перед тем, как приступить к массовому производству, специалисты отправляют небольшие партии образцов в различные подразделения. Именно благодаря отзывам бойцов и получается создать комфортную форму.

Все предметы экипировки для наших бойцов изготавливаются отечественными производителями. Более пяти тысяч комплектов уже отшиты и в ближайшее время будут отправлены в зону специальной военной операции.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Запорожской области швейные предприятия наращивают производство одежды. Одна из фабрик работает в Мелитополе.