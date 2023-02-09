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Создатели новой формы для участников СВО рассказали об особенностях ее конструкции

Екатерина Апеева
06:30 09.02.2023
Ткань состоит из хлопковых и полиэфирных нитей, что повышает удобство и прочность одежды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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На швейном предприятии в Ярославской области изготовили новую форму для бойцов, которые участвуют в специальной операции. Одежда отличается особой прочностью и удобством. Ткань состоит из хлопковых и полиэфирных нитей. Хлопок позволяет легче дышать телу, а полиэфир создает прочность. Износостойкость повышается и за счет плетения ткани «Ripstop».

 «Данный костюм отличается анатомическим кроем. В куртке предусмотрена ластовица, благодаря которой при поднятии руки низ куртки не будет подниматься до ушей», - рассказала генеральный директор компании по пошиву одежды Ксения Дугелина.

Перед тем, как приступить к массовому производству, специалисты отправляют небольшие партии образцов в различные подразделения. Именно благодаря отзывам бойцов и получается создать комфортную военную форму.

«Это очень хорошая качественная форма. Нас она полностью устраивает», - говорит боец с позывным «Кубинец».

Напомним, новая форма для участников СВО была создана при поддержке Министерства обороны России. Уже изготовлено более пяти тысяч комплектов, которые вскоре отправят в зону специальной операции.

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