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В результате взрыва газа в Ефремове погибли восемь человек, включая одного ребенка

Елизавета Пронина
20:34 08.02.2023
Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области генерал-майор Алексей Павлов заявил, что специалисты вытащили из-под завалов семь человек, в том числе одного ребенка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Спасатели разобрали 80 кубических метров завалов жилой пятиэтажки в тульском Ефремове, где произошел взрыв бытового газа. Специалистам удалось спасти семь человек, включая одного ребенка. Об этом «Звезде» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области генерал-майор Алексей Павлов.

«На 19 часов завершили проведение аварийно-спасательных работ в городе Ефремов по адресу улица Химиков, дом 2. Разобрали 80 кубических метров завалов. По результатам слаженных действий пожарно-спасательных подразделений было спасено 7 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, восемь человек погибли, в том числе один ребенок», - сказал он.

По словам начальника ГУ МЧС по региону, все жители размещены на данный момент у родственников и в пунктах временного размещения. Вопрос жизнеобеспечения предусмотрен в полном объеме. Кроме того, с пострадавшими работает психологическая служба, а также продолжается экспертиза конструкций дома на предмет его дальнейшей пригодности к проживанию населения.

«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что под завалами никого нет, мы полностью завершили разбор завалов. Мы сегодня завершаем проведение следственных мероприятий соответствующими органами. Завтра заключение экспертизы будет готово, и по результатам этого заключения уже будет принято окончательное решение. То есть мы отработаем в кратчайшие сроки. Сегодня дополнительно от МЧС России на объекте работал комплекс «Струна», проводил как раз эту экспертизу», - заявил Павлов.

Он также отметил, что спасатели отработали, как и планировали, за 24 часа с момента обрушения части жилого дома.

Ранее правительство региона сообщило, что семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ефремове Тульской области получат выплаты по одному миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Кроме того, в связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей.

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