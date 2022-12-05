Фабрика со 100-летней историей: кадры производства одежды на швейной фабрике в Мелитополе

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В настоящее время благодаря поставщикам из России предприятие обеспечено расходными материалами на шесть месяцев вперед при полной загрузке мощностей. Возможности производства позволяют шить 400 мужских классических пальто в день, 500 брюк и столько же пиджаков.

Трикотажный цех способен изготовить от 2000 футболок в день и не менее 3000 единиц нижнего белья. В перспективе объем производства позволит выйти на федеральный уровень и поставлять свою продукцию за рубеж, обеспечив ей не только Россию, но и стран СНГ.

Фабрика имеет специализированное оборудование для продолжения пошива одежды как гражданскому населению, так и сотрудникам промышленных предприятий. Так, местный автотракторный завод уже получает спецодежду, произведенную на швейной фабрике Мелитополя.