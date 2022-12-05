В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фабрика со 100-летней историей: кадры производства одежды на швейной фабрике в Мелитополе

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
02:04 05.12.2022
Данное предприятие занимается пошивом классической мужской и женской одежды, а также шьет спортивную одежду, нижнее белье, детскую и спецодежду.
Фабрика со 100-летней историей: кадры производства одежды на швейной фабрике в Мелитополе
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Запорожской области швейные предприятия наращивают производство гражданской одежды. На одной из таких швейных фабрик - «Элегант» в Мелитополе - побывала съемочная группа «Звезды».

Фабрика продолжает производство классической и специализированной одежды, несмотря на кадровый дефицит. Год основания «Элеганта» - 1919-ый.

«Фабрика была создана для того, чтобы шить классическую одежду, мужскую и женскую, на европейский рынок и на рынок России. Также на территории фабрики имеется полноценный трикотажный цех - мы можем шить спортивную одежду, нижнее белье, детскую одежду, мужскую и женскую - абсолютно всю линейку. И есть раскройный цех и конструкторский цех, который нам удалось восстановить и обеспечить всем для автоматизированной работы», - рассказала исполнительный директор Анастасия.

Около 50% сотрудников покинуло данное предприятие с начала спецоперации. Но те, кто остался работать, буквально защитили фабрику от мародеров и остановки производства. Работа не прекращалась даже в условиях кадрового голода. Сегодня люди снова возвращаются на фабрику. После вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации заработная плата для работников фабрики значительно выросла, а условия труда улучшились.

«Кадровый вопрос сейчас решается через Центр занятости. Также люди, которые здесь остались, они общаются с теми, кто уехал. И очень многие люди возвращаются. К нам приходят каждый день на собеседование», - добавила Анастасия.

© ТРК "Звезда"

В настоящее время благодаря поставщикам из России предприятие обеспечено расходными материалами на шесть месяцев вперед при полной загрузке мощностей. Возможности производства позволяют шить 400 мужских классических пальто в день, 500 брюк и столько же пиджаков.

Трикотажный цех способен изготовить от 2000 футболок в день и не менее 3000 единиц нижнего белья. В перспективе объем производства позволит выйти на федеральный уровень и поставлять свою продукцию за рубеж, обеспечив ей не только Россию, но и стран СНГ.

Фабрика имеет специализированное оборудование для продолжения пошива одежды как гражданскому населению, так и сотрудникам промышленных предприятий. Так, местный  автотракторный завод уже получает спецодежду, произведенную на швейной фабрике Мелитополя.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:03 В стране и мире
Стало известно о состоянии посетителя бара, вступившего в драку с охранниками Лепса
20:01 Спорт
Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
17:51 В стране и мире
Видео
Обломки перекрытий и работа спецслужб: кадры с места обрушения дома в Нижневартовске
16:34 В стране и мире
В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО
16:07 В стране и мире
Страны ОПЕК+ решили сохранить параметры октябрьской сделки
Популярное
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Видео
«Не зря пацаны гибли»: боец батальона «Сомали» поблагодарил Путина за возвращение Донбасса в Россию
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.