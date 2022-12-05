Фабрика со 100-летней историей: кадры производства одежды на швейной фабрике в Мелитополе
В Запорожской области швейные предприятия наращивают производство гражданской одежды. На одной из таких швейных фабрик - «Элегант» в Мелитополе - побывала съемочная группа «Звезды».
Фабрика продолжает производство классической и специализированной одежды, несмотря на кадровый дефицит. Год основания «Элеганта» - 1919-ый.
«Фабрика была создана для того, чтобы шить классическую одежду, мужскую и женскую, на европейский рынок и на рынок России. Также на территории фабрики имеется полноценный трикотажный цех - мы можем шить спортивную одежду, нижнее белье, детскую одежду, мужскую и женскую - абсолютно всю линейку. И есть раскройный цех и конструкторский цех, который нам удалось восстановить и обеспечить всем для автоматизированной работы», - рассказала исполнительный директор Анастасия.
Около 50% сотрудников покинуло данное предприятие с начала спецоперации. Но те, кто остался работать, буквально защитили фабрику от мародеров и остановки производства. Работа не прекращалась даже в условиях кадрового голода. Сегодня люди снова возвращаются на фабрику. После вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации заработная плата для работников фабрики значительно выросла, а условия труда улучшились.
«Кадровый вопрос сейчас решается через Центр занятости. Также люди, которые здесь остались, они общаются с теми, кто уехал. И очень многие люди возвращаются. К нам приходят каждый день на собеседование», - добавила Анастасия.