Российские «Торнадо-С» в ночи уничтожили американские комплексы HIMARS в зоне СВО

Расчеты РСЗО также быстро уничтожают живую силу противника, технику, колонны в движении и склады с боеприпасами.

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Ежедневно расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» наносят удары по украинским националистам в зоне проведения специальной операции. Среди целей значатся и американские РСЗО «HIMARS». Координаты передают разведчики. Военные дежурят круглосуточно. Они готовы в любую секунду ударить по противнику. На занятие позиции уходит очень мало времени. Машины оборудованы автоматической системой навигации.

Комплекс способен уничтожить район обороны противника площадью в двенадцать футбольных полей. Каждый снаряд может быть выпущен на разное расстояние и в разных направлениях. Сектор обстрела составляет почти 90 градусов.

«Данный комплекс оснащен усовершенствованной системой управления огнем, что позволяет в кратчайшие сроки наносить ракетные удары по целям в глубоком тылу противника. Установлен гирокомпас, который позволяет точно и быстрее приезжать батарее на стартовую позицию», - рассказал командир артиллерийской батареи.

Основным преимуществом «Торнадо-С» является оперативность. Комплекс быстро уничтожает живую силу противника, технику, колонны в движении и склады с боеприпасами. Весь процесс занимает не больше пяти минут.

Противник ведет особую охоту за «Торнадо-С». Поэтому расчеты постоянно меняют дислокацию. Они никогда не работают на одной позиции дважды и не уводят машины в одно и тоже укрытие.

Напомним, ранее Сергей Шойгу констатировал эффективность российских систем «Торнадо-С» и «Малка» в контрбатарейной борьбе с украинской артиллерией иностранного производства. Во время заседания коллегии Минобороны он сообщил, что в ходе специальной военной операции тестируются новые способы применения ракетных войск и артиллерии.