Самолет Бе-200 МЧС РФ сбросил 600 тонн воды для тушения пожара после землетрясения в Турции
Самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ совершил сброс более 600 тонн воды для тушения порта Искандерун в Турции, где после землетрясения начался пожар.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС России
Российский самолет-амфибия МЧС Бе-200 продолжает участвовать в ликвидации последствий землетрясения в Турции. В четверг авиаборт тушил мощные пожары в районе населенного пункта Яхачи и порта Искандерун.
В ходе борьбы с возгоранием с воздушного судна было сброшено более 600 тонн воды.
На кадрах МЧС России с высоты птичьего полета видно, как подземными толчками разбросало контейнеры в турецком порту. На многих из них присутствуют следы горения.
Российский Бе-200 участвовал в тушении пожара в Искандеруне также и в среду. Кроме пожарного самолета из нашей страны в Турцию на помощь в ликвидации последствий серии мощных землетрясений были направлены бригады МЧС и медработники. Всего более ста специалистов.