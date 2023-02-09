Самолет Бе-200 МЧС РФ сбросил 600 тонн воды для тушения пожара после землетрясения в Турции

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ совершил сброс более 600 тонн воды для тушения порта Искандерун в Турции, где после землетрясения начался пожар.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС России

Российский самолет-амфибия МЧС Бе-200 продолжает участвовать в ликвидации последствий землетрясения в Турции. В четверг авиаборт тушил мощные пожары в районе населенного пункта Яхачи и порта Искандерун.

В ходе борьбы с возгоранием с воздушного судна было сброшено более 600 тонн воды.

На кадрах МЧС России с высоты птичьего полета видно, как подземными толчками разбросало контейнеры в турецком порту. На многих из них присутствуют следы горения.

Российский Бе-200 участвовал в тушении пожара в Искандеруне также и в среду. Кроме пожарного самолета из нашей страны в Турцию на помощь в ликвидации последствий серии мощных землетрясений были направлены бригады МЧС и медработники. Всего более ста специалистов.