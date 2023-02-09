Савельев сообщил Путину, что полеты в Россию осуществляют более 50 иностранных компаний

Глава государства провел встречу в Кремле с министром транспорта РФ.

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В четверг президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром транспорта России Виталием Савельевым. Глава государства обсудил итоги работы транспортного комплекса в прошлом году и текущие вопросы отрасли.

В частности, затронули тему авиаперевозок. Виталий Савельев сообщил Владимиру Путину, что сейчас полеты в Россию осуществляют более 50 иностранных авиакомпаний.

«Сегодня в Российскую Федерацию летают 53 авиакомпании. Из России летают 14 авиакомпаний в 22 государства, а к нам из 27 стран», — сказал глава Минтранса.

Ранее Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая рассказала про новые туристические проекты. Кроме того, Чупшева представила президенту специальный путеводитель по 30 лучшим маршрутам.