Гендиректор АСИ Чупшева представила Путину путеводитель по 30 лучшим маршрутам России

Генеральный директор АСИ отметила, что специалисты в ходе работы открыли для себя много новых интересных мест.

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая рассказала про новые туристические проекты. Среди них специальные путешествия для школьников, экскурсии для детей и взрослых на ведущие предприятия по всей стране.

Кроме того, Чупшева представила главе государства специальный путеводитель по 30 лучшим маршрутам, которые были отобраны экспертами АСИ.

«Я сказал, что не везде был. Сейчас смотрю эту книжку: понял, что не везде еще», - поделился впечатлениями Владимир Путин.

Гендиректор АСИ согласилась с российским лидером, отметив, что специалисты тоже открыли для себя много новых интересных локаций.

«У нас около 900 тысяч человек прошли через эти маршруты, в том числе молодые специалисты, студенты, которые впервые оказались на производстве, впервые познакомились с той профессией, которую выбрали», - добавила она.

Ранее Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив назвал Россию лучшей в мире страной, в которой тем не менее есть над чем поработать. Чтобы работать эффективно, нужны кадры самой высшей квалификации, уточнил глава государства.