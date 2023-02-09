Идет на взлет: как развивается российская авиапромышленность в условиях внешнего давления

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Строгие «Тушки» и грациозные «Илы». Стремительные «Яки» и практичные «Аны». Глядя на эти лайнеры, рожденные в разных конструкторских бюро и в разные десятилетия, сейчас сложно представить, что их далекими предками были бипланы из фанеры и ткан, и авиасани.

Первый в мире именно пассажирский самолет «Илья Муромец» был построен в России еще в 1913 году. Его создателем был авиаконструктор Игорь Сикорский. Тогда в небо подняли 16 человек, но именно регулярная пассажирская линия открылась в 1923 году в главном аэропорту страны на Ходынском поле: Москва - Нижний Новгород.

За вековую историю отечественной гражданской авиации и сотни прорывных экспериментов, России удалось занять лидирующие позиции уже в мировой авиации. Широкая география полетов внутри страны и за ее пределами, новейшие разработки и амбициозные проекты. Даже сейчас, в условиях антироссийских санкций, отечественный авиапарк пополняется новыми машинами.

На российский МС-21 возлагают большие надежды. Все потому, что наши инженеры еще в 2017 году смогли поставить самолет на крыло, несмотря на западные ограничения, и без импортных комплектующих. Сейчас этот лайнер практически полностью собран из отечественных комплектующих.

Магистральный самолет XXI века называют будущим гражданской авиации России. Эти лайнеры еще на этапе производства заявили о своих преимуществах: легкие и высокотехнологичные крылья, самый широкий в своем классе салон, и, конечно, двигатели. Отечественные ПД-14 установлены на МС-21, испытательные полеты уже проведены успешно. Именно эти моторы полностью разработали в России, и они считаются основоположниками развития моторов ПД.

Композитные крылья и самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных лайнеров - лишь малая часть преимуществ этого самолета, серийные поставки которого планируют начать уже в следующем году. Эксперты уже пришли к единому мнению - по своим характеристикам борт ничем не уступает аналогам - 737-м «Боингам» и 320-м «Эйрбасам».

«Не то, что не уступает, он лучше, и это преимущество. Самолет востребованный для российского авиаперевозчика, самолет востребованный для российского пассажира. Тем более, что этот самолет сделан под условия и под требования, обеспечивающие повышение комфорта пассажиров», - заявил ведущий инженер по летным испытаниям «Корпорация «Иркут» Николай Фонурин.

И пилотов в том числе. Ведь отечественная гражданская авиация - это не только огромные стальные птицы, но и люди. За плечами Героя России и летчика-испытателя во втором поколении Олега Кононенко свыше 7 тысяч часов налетов. За сорок лет в небе довелось сидеть за штурвалом разных «птичек». Некоторые из них особо запали в душу и запомнились на всю жизнь.

«Я летал на М-55, это наш самолет-разведчик, аналог американского У-2. Потрясающие впечатления остались, незабываемые. Полеты на нем вызывали желание с элементами беспокойства, но в целом - это самый запоминающийся самолет», - поделился Герой России, начальник летной службы, старший летчик-испытатель КБ им. А.С. Яковлева Олег Кононенко.

После долгих лет простоя работа кипит на всех заводах. Так, к следующему году в Комсомольске-на-Амуре должны сертифицировать обновленный импортозамещенный пассажирский «Суперджет-нью». В объединенной авиастроительной корпорации уже заявили что уже в этом году начнутся первые летные испытания.

«Устанавливается российское оборудование, бортовая электроника, также устанавливается российский двигатель ПД-8. По характеристикам этого самолета - здесь собраны все вопросы по эксплуатации "Суперджет-100 ", все эти болячки детского самолета вылечены», - сказал заместитель директора по производству производственного центра ПАО «Корпорация «Иркут» Егор Попов.

В летных испытаниях примут участие три самолета. Серийное производство наладят к 2024, в год будут выпускать по 20 машин. Продолжается работа и над «летающим внедорожником» «Байкал», призванным заменить в малой авиации АН-2. И это только начало.

«Россия одна из всего лишь нескольких стран в мире, которая имеет возможности полного замкнутого технологического цикла. Имеет технологии создания любого авиационного изделия для компоновки воздушных судов. Я уже не говорю о создании самих самолетов. У нас одна из лучших, а может быть, и лучшая в мире школа аэродинамики», - отметил авиаэксперт Роман Гусаров.

Ну, и, конечно, кадры. Нынешние и будущие. Гражданских пилотов, диспетчеров и техников готовят старейшем в стране летном училище в Ульяновске. Несколько тысяч молодых специалистов ежегодно выпускает Московский авиационный институт.

«Самыми востребованными являются безусловно специальности авиастроение. Оно является образующей как университета. Также востребованной является специальность IT. Информационных систем. Работе с различными материалами, системами, радионавигационным оборудованием летательных аппаратов», - отметил преподаватель кафедры 101 «Проектирование и сертификация авиационной техники» МАИ Илья Константинов.

Несмотря на внешнее давление, наша авиационная промышленность набирает новую высоту и идет на взлет.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров испытал отечественный авиалайнер МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск. В рамках своей поездки глава Минпромторга ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).