Мантуров прибыл в Ульяновск на отечественном лайнере МС-21

В рамках своей поездки глава Минпромторга ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

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Вице-премьер - глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров испытал отечественный авиалайнер МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск.

Денис Мантуров посетил ФАУ ЦАГИ в Подмосковье, где осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), над которым на данный момент ведется работа. Также вице-премьер посетил предприятие Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха» в Ульяновске.

В рамках своей поездки глава Минпромторга ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Самолет ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Авиалайнер создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Ранее Денис Мантуров рассказал, что серийное производство новейшего российского пассажирского авиалайнера МС -21 и передача его потребителям начнется в 2025 году. Он отметил, что при этом самолет будет оснащаться российскими двигателями ПД-14.