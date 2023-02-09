В стране и мире Украинские военные прибыли в Бельгию учиться управлению подводными дронами Анна Касаткина В ноябре Бельгия одобрила передачу Украине 10 подводных беспилотных аппаратов. © Фото: Ludivine Dedonder Twitter Читайте нас на: Украинские военные прибыли в Бельгию обучаться управлению подводными дронами. Об этом сообщил министр обороны страны Людивин Дедондер. «Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине», - написала она на своей странице в Twitter в четверг. Министр объяснила, что прибывшие украинцы научаться управлять подводными беспилотными аппаратами. Совет министров Бельгии в ноябре прошлого года утвердил передачу Украине 10 подводных дронов производства компании ECA Robotics Belgium. Отмечалось, что они позволяют обнаруживать различные подводные угрозы, включая мины и шпионское оборудование. Ранее украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения работе с боевыми машинами Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен начать тренировать украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Экспертное мнение и аналитика