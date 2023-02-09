Украинские военные прибыли в Бельгию учиться управлению подводными дронами
Украинские военные прибыли в Бельгию обучаться управлению подводными дронами. Об этом сообщил министр обороны страны Людивин Дедондер.
«Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине», - написала она на своей странице в Twitter в четверг.
Министр объяснила, что прибывшие украинцы научаться управлять подводными беспилотными аппаратами.
Совет министров Бельгии в ноябре прошлого года утвердил передачу Украине 10 подводных дронов производства компании ECA Robotics Belgium. Отмечалось, что они позволяют обнаруживать различные подводные угрозы, включая мины и шпионское оборудование.
Ранее украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения работе с боевыми машинами Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен начать тренировать украинских военных летчиков и морских пехотинцев.