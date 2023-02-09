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Путин: Россия - лучшая в мире страна, но есть над чем поработать

Анна Касаткина
18:12 09.02.2023
Президент заявил, что для эффективной работы нужны кадры высшей квалификации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию лучшей в мире страной, в которой тем не менее есть над чем поработать. Такое заявление он сделал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Один из спикеров в ходе заседания произнес: «В других странах, лучших в мире», после чего президент решил его поправить.

«Лучшая в мире страна - это Россия, но, правда, нам есть над чем работать», - сказал Путин.

Чтобы работать эффективно, нужны кадры самой высшей квалификации, уточнил президент.

«Это важнейшее направление нашей деятельности», - добавил он.

В четверг Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На заседании президент в том числе рассказал, что правительство РФ в ближайшее время сформирует национальный проект для локализации производства беспилотников.

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