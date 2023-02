В стране и мире Meta* восстановила аккаунты Трампа в Facebook* и Instagram* Максим Крюков Две недели назад президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг анонсировал разблокировку страниц в соцсетях бывшего президента США. © Фото: Jerry Glaser, Cbp Photos, Global Look Press Читайте нас на: Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* (организация признана в РФ экстремистской) восстановила аккаунты в социальных сетях Facebook* и Instagram* (обе принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя организации Энди Стоуна. Агентство отмечает, что бывший глава Белого дома получит доступ к своим страницам в соцсетях после двухлетней блокировки, которая была вызвана беспорядками у здания Капитолия 6 января 2021, переросшими в вооруженное столкновение. Сообщения о восстановлении аккаунтов 45-ого президента США в социальных сетях Facebook* и Instagram* (обе принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) появились 26 января. Тогда президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг отметил, что немедленного возвращения Трампа ждать не стоит, так как техникам потребуется некоторое время для восстановления аккаунтов. * Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации Экспертное мнение и аналитика