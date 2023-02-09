Meta* восстановила аккаунты Трампа в Facebook* и Instagram*

Две недели назад президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг анонсировал разблокировку страниц в соцсетях бывшего президента США.

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Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* (организация признана в РФ экстремистской) восстановила аккаунты в социальных сетях Facebook* и Instagram* (обе принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя организации Энди Стоуна.

Агентство отмечает, что бывший глава Белого дома получит доступ к своим страницам в соцсетях после двухлетней блокировки, которая была вызвана беспорядками у здания Капитолия 6 января 2021, переросшими в вооруженное столкновение.

Сообщения о восстановлении аккаунтов 45-ого президента США в социальных сетях Facebook* и Instagram* (обе принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) появились 26 января. Тогда президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг отметил, что немедленного возвращения Трампа ждать не стоит, так как техникам потребуется некоторое время для восстановления аккаунтов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации