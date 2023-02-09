Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»

Президент России также упомянул о разговоре с министром транспорта Виталием Савельевым, в котором отмечал важность закупок отечественной техники.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли заявил, что Россия никому не хамит, но в случае проявления хамства необходимо придерживаться принципа «с волками жить - по-волчьи выть».

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить - по-волчьи выть», - сказал он.

Глава государства отметил, что дискутировал по этому поводу с главой Министерства транспорта РФ Виталием Савельевым и заверял, что нужно уделять особое внимание закупкам техники отечественного производства. При этом российский лидер подчеркнул, что министру в итоге удалось сохранить авиаотрасль.

«Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить отрасль», - резюмировал Путин.

Кроме того, президент РФ заявил, что Россия не начинала никаких боевых действий, а пытается их закончить. Он отметил, что эти боевые действия были начаты украинскими националистами и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда на Украине был совершен государственный переворот. Украина в нарушение всех взятых на себя обязательств «взяла в блокаду» регионы Донбасса, по ним начала работать тяжелая военная техника, напомнил Владимир Путин.