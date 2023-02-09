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Путин: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить

Анна Касаткина
18:54 09.02.2023
Украина «взяла в блокаду» регионы Донбасса в нарушение всех договоренностей, напомнил президент.
Путин: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить
© Фото: ТРК «Звезда»
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Россия не начинала никаких боевых действий, а пытается их закончить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

«Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот», - сказал он.

Украина в нарушение всех взятых на себя обязательств «взяла в блокаду» регионы Донбасса, по ним начала работать тяжелая военная техника, напомнил президент. Путин добавил, что война «на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией», длилась восемь лет.

«Сколько можно было терпеть уже? В этом все дело», - заключил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия сделала все возможное, чтобы урегулировать украинский конфликт мирными средствами. При этом она не могла не отреагировать на все происходящее на Украине после переворота 2014 года.

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