Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что Путин «потерял Украину» и «не справится».

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Москва по-прежнему уверена в успехе специальной военной операции, залогом успеха стал беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера Джо Байдена о «потере» Путиным Украины.

По его словам, никаких поводов сомневаться в успехе у России нет.

«Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина. Это и есть залог успеха», - цитирует Пескова Лайф.

Байден в интервью PBS NewsHour заявил, что Путин «потерял Украину» и «нет никакого шанса, что он справится».

Ранее российский президент рассказал, что Россия пытается закончить боевые действия, которые восемь лет назад развязала Украина, взяв в «в блокаду» регионы Донбасса.