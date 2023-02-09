ОПК Путин подчеркнул важность высокого уровня локализации производства беспилотников Тимур Шерзад Президент России заявил, что в ближайшее время правительство страны сформирует национальный проект по беспилотникам. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин отметил, насколько важен высокий уровень локализации производства беспилотников. «В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов, и, что очень важно, высокий уровень локализации их производства», - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Владимир Путин заметил, что беспилотники - настоящий катализатор «сквозных технологий». Речь о навигации, связи, системах накопления энергии, новых материалах, искусственном интеллекте, двигателестроении, микроэлектроники и так далее. Путин поручил АСИ оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма их использования. Ранее президент России заявил, что России предстоит за короткий срок создать критически важные технологии. Экспертное мнение и аналитика