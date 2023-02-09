Путин подчеркнул важность высокого уровня локализации производства беспилотников
Президент России Владимир Путин отметил, насколько важен высокий уровень локализации производства беспилотников.
«В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов, и, что очень важно, высокий уровень локализации их производства», - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Владимир Путин заметил, что беспилотники - настоящий катализатор «сквозных технологий». Речь о навигации, связи, системах накопления энергии, новых материалах, искусственном интеллекте, двигателестроении, микроэлектроники и так далее.
Путин поручил АСИ оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма их использования.
Ранее президент России заявил, что России предстоит за короткий срок создать критически важные технологии.