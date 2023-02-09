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Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что стал больше уважать Путина

Максим Крюков
18:45 09.02.2023
Музыкант отметил, что его точка зрения изменилась после того, как он послушал подкаст The Duran, в котором была озвучена отличная от его позиция по России.
Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что стал больше уважать Путина
© Фото: Kika Press, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Один из основателей и лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс изменил свое отношение к президенту России Владимиру Путину и стал его больше уважать. Об этом музыкант заявил в интервью газете The Telegraph.

Вокалист также отметил, что, «возможно, несправедливо» называл российского лидера «гангстером». Такую оценку действий главы Российского государства по отношению к конфликту на Украине он дал в открытом письме, которое было опубликовано в марте 2022 года.

Уотерс подчеркнул, что его точка зрения изменилась после знакомства с подкастом The Duran, в котором прозвучало отличное от его мнение о России.

«Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», - добавил артист.

Накануне Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он призвал осудить тех, кто спровоцировал конфликт России и Украины. Музыкант заявил, что единственным способом разрешения вооруженного конфликта на Украине является немедленное прекращение огня без условий и оговорок.

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