В стране и мире Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что стал больше уважать Путина Максим Крюков Музыкант отметил, что его точка зрения изменилась после того, как он послушал подкаст The Duran, в котором была озвучена отличная от его позиция по России. © Фото: Kika Press, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Один из основателей и лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс изменил свое отношение к президенту России Владимиру Путину и стал его больше уважать. Об этом музыкант заявил в интервью газете The Telegraph. Вокалист также отметил, что, «возможно, несправедливо» называл российского лидера «гангстером». Такую оценку действий главы Российского государства по отношению к конфликту на Украине он дал в открытом письме, которое было опубликовано в марте 2022 года. Уотерс подчеркнул, что его точка зрения изменилась после знакомства с подкастом The Duran, в котором прозвучало отличное от его мнение о России. «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», - добавил артист. Накануне Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он призвал осудить тех, кто спровоцировал конфликт России и Украины. Музыкант заявил, что единственным способом разрешения вооруженного конфликта на Украине является немедленное прекращение огня без условий и оговорок. Экспертное мнение и аналитика