Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что стал больше уважать Путина
Один из основателей и лидеров британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс изменил свое отношение к президенту России Владимиру Путину и стал его больше уважать. Об этом музыкант заявил в интервью газете The Telegraph.
Вокалист также отметил, что, «возможно, несправедливо» называл российского лидера «гангстером». Такую оценку действий главы Российского государства по отношению к конфликту на Украине он дал в открытом письме, которое было опубликовано в марте 2022 года.
Уотерс подчеркнул, что его точка зрения изменилась после знакомства с подкастом The Duran, в котором прозвучало отличное от его мнение о России.
«Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», - добавил артист.
Накануне Роджер Уотерс выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он призвал осудить тех, кто спровоцировал конфликт России и Украины. Музыкант заявил, что единственным способом разрешения вооруженного конфликта на Украине является немедленное прекращение огня без условий и оговорок.