Роджер Уотерс также призвал власти РФ, Украины, США и стран НАТО изменить курс прямо сейчас.

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Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Музыкант заявил, что единственным способом разрешения вооруженного конфликта на Украине является немедленное прекращение огня без условий и оговорок.

«Конфликт России и Украины был спровоцирован, поэтому я осуждаю провокаторов самым решительным образом», - сказал он.

По словам музыканта, разные страны вооружают киевский режим, однако обычные люди не делят между собой прибыли военно-промышленного комплекса и не хотят воспитывать детей для того, чтобы они стали «пушечным мясом».

Также Уотерс призвал руководство России, Украины, США и стран Североатлантического альянса изменить курс прямо сейчас.

Композитор неоднократно высказывался против действий Вашингтона и их союзников в отношении Украины. В частности, он назвал президента Соединенных Штатов военным преступником и отметил, что НАТО сами спровоцировали конфликт, продвигаясь к границам России, и теперь должны улаживать его, а не затягивать, как это делает Байден.