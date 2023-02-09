Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе Киева
Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.
© Фото: Sasha_M, CC BY 3.0, Wikimedia
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе украинской столицы. Как уточнил градоначальник, ЧП произошло на территории бывшего завода.
В настоящий момент городские экстренные службы отправились на место происшествия.
Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона, сообщили в администрации Киева. Есть пострадавшие.
В конце января Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе города.