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Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе Киева

Анна Назайкина
11:23 26.01.2023
Градоначальник заявил, что на данный момент все службы выдвинулись на место.
Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе Киева
© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в украинской столице прогремел взрыв. Он призвал жителей города находиться в укрытиях.

Позже он заявил о взрывах, прозвучавших в Днепровском районе столицы.

«Взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее в украинских средствах массовой информации появились сообщения о взрывах, которые прозвучали в Киевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Утром на территории Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящий момент, по данным карты Минцифры страны, все регионы Украины окрашены в красный цвет.

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