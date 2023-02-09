Жители Киева публикуют первые кадры с места взрыва на бывшем заводе

В результате взрыва на территории объекта обрушилось здание на площади 500 «квадратов».

© Видео: kievreal1, Telegram © Фото: kievreal1, Telegram

В Сети появились первые кадры с места взрыва на территории бывшего завода в Киеве. Ранее стало известно, что ЧП произошло в Дарницком районе города.

Городская администрация назвала взрыв газового баллона предварительной причиной произошедшего.

«Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Спасательно-разыскные работы продолжаются», - написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как утверждается, в результате взрыва на территории объекта обрушилось здание на площади 500 «квадратов».