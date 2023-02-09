Эксперт Литвиненко: российская ПВО справится с иностранными истребителями на Украине

У России есть ЗРС С-400, которые могут бороться с иностранными самолетами, если они вступят в бой с российскими войсками.

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Российские силы ПВО в состоянии противостоять иностранным истребителям в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал «Звезде» военный эксперт, полковник Виктор Литвиненко.

«Даже если Украина пополнит авиационный парк, мы в состоянии справиться со всем этим авиапарком, к тому же у нас есть свои истребители. Нам особо переживать нечего», - уверен он.

Литвиненко указал на серьезные возможности российских зенитных ракетных систем С-400 поражать иностранные военные самолеты. Эксперт также напомнил о решении западных стран поставить Украине танки, однако, по его мнению, тех машин, которые будут переданы, недостаточно для создания больших танковых группировок.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне в парламенте Британии, выразил надежду на поставки Киеву боевых самолетов. В Соединенном Королевстве анонсировали обучение украинских пилотов и распорядились изучить, какие истребители можно передать Украине. Обсуждается возможная поставка Eurofighter Typhoon.

Между тем советник украинского президента Андрей Ермак утверждает, что вопрос с предоставлением Киеву истребителей решен. Напомним, Зеленский выступил в Брюсселе перед депутатами Европарламента. В ходе заседания глава органа Роберта Метсола призвала союзников поторопиться с рассмотрением решения о поставке самолетов.