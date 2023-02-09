Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что Запад защищает Украину как свой бизнес-проект

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Западу выгодна коррупция на Украине, он извлекает из этого колоссальные прибыли и будет защищать страну как свой бизнес-проект. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), организатор и руководитель проекта расследований Василий Прозоров.

«Главный вывод, который я сделал, это то, что Западу очень выгодна черная коррупционная дыра, в которую превратилась Украина», - сказал он в эфире программы «Открытый эфир» на «Звезде».

По словам Прозорова, в таком положении вещей заинтересованы США и европейские страны, причем как госструктуры, так и частный бизнес.

«С помощью Украины, с помощью коррупции на Украине зарабатываются огромные деньги... Запад будет защищать Украину как свой бизнес-проект, который приносит колоссальную прибыль», - подчеркнул он.

Ранее американская телекомпания CBS сняла фильм, в котором говорилось о коррупции в Вооруженных силах Украины. Утверждалось, что более половины западного вооружения не доходит до военных. После негативной реакции на фильм с украинской стороны журналисты опубликовали новую версию, из которой вырезали скандальные заявления.