Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров отметил, что конечная цель новых антикоррупционных органов - вытеснение с рынка российского топлива для реакторов на АЭС.

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Новые антикоррупционные органы на Украине созданы не для борьбы со взятками, а чтобы подмять под США ключевые отрасли страны, в том числе и атомную энергетику. Об этом в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, созданное по указке Запада Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) помогло Соединенным Штатам Америки перехватить управление над украинским предприятием «Энергоатом».

Прозоров отметил, что это было сделано при помощи подставных уголовных дел, а конечной целью является вытеснение с рынка российского топлива для реакторов на атомных электростанциях. Чтобы вместо него на Украину везти уже американское топливо.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Звезде» заявила, что провозглашение демократии и свободолюбия на Украине оказалось инструментом в руках Запада для достижения целей в личных интересах. По ее словам, такие вещи вне зависимости от того, насколько маргинальными людьми они произносятся, «прописаны в той или иной степени в доктриальных документах НАТО, теперь уже Евросоюза», в доктринах США и многих других государств, которые «являются вассалами Вашингтона».