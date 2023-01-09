В родном городе Брежнева не смогли найти средства на снос бюста генсеку

По словам первого заместителя мэра Каменского, расходы из городского бюджета прежде всего растрачиваются на нужды территориальной обороны.

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В родном городе бывшего генерального секретаря СССР Леонида Брежнева Каменское Днепропетровской области Украины не нашлось средств на снос памятника советскому вождю. Об этом заявил первый заммэра города Александр Чернышев.

Он также отметил, что в период проведения боевых действий бюджетные деньги в первую очередь расходуются на потребности территориальной обороны.

«В период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и его жизнедеятельности, функционирования коммунальных предприятий», - цитирует его украинское издание «Вести».

При этом Чернышев пообещал, что бюст будет снесен после завершений полномасштабных военных действий.

На прошлой неделе стало известно, что Эстония намерена потратить почти миллион евро на снос памятников героям Великой отечественной войны. На эти цели, по словам пресс-секретаря кабмина Эстонии Евгении Вари, будет израсходовано €916 405.