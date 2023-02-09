Путин заявил, что мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка

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Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что иностранные компании не смогли бы добиться высоких результатов на российском рынке без соответствующей поддержки со стороны государства.

«Без поддержки государства многие компании с мировыми брендами на такие позиции выйти бы не смогли. Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну, всего доброго», - сказал он.

Российский лидер отметил, что из-за ухода с российского рынка зарубежные организации несут огромные убытки.

«Это их выбор, их решение. Многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без удовольствия», - добавил глава государства.

Ранее читатели Franceinfo пришли к выводу, что санкции против РФ и уход ряда западных компаний из страны пошли на пользу российской экономике, в выигрыше и американские компании, а среди проигравших все жители Европы. По данным СМИ, в результате конфликта на Украине и введенного эмбарго против России больше всего выиграли российские и американские компании, а также китайские и турецкие поставщики.