В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Франции назвали европейцев неудачниками из-за провала санкций против России

Ирина Елагина
06:38 02.01.2023
Читатели Franceinfo признали, что санкции усилили Россию и превратили европейцев в неудачников.
Во Франции назвали европейцев неудачниками из-за провала санкций против России
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Санкции против РФ и уход ряда западных компаний из страны пошли на пользу российской экономике, в выигрыше и американские компании, а среди проигравших все жители Европы. К такому выводу склоняются большинство читателей Franceinfo, прокомментировавших редакционный материал о том, как антироссийское эмбарго пошло на пользу российской экономике.

По данным СМИ, в результате конфликта на Украине и введенного эмбарго против России больше всего выиграли российские и американские компании, а также китайские и турецкие поставщики.

«За один год экспорт одежды из Китая в Россию увеличился в 10 раз. Турция также пытается заявить о себе в этом секторе. В Москве сейчас закрыты большинство крупных французских, итальянских или испанских сетей. Развиваются и российские каналы, поощряемые правительством», - отметили авторы публикации.

Читатели Franceinfo в комментариях согласились, что от санкций прежде всего пострадали европейцы.

«Европейцы – большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодополучателями являются такие страны, как США и Индия», – выразил мнение пользователь Breidex.

Французы считают, что «главными победителями являются крупные компании, которые хотят вытеснить российского конкурента, захватив его рынки, плюс все украинские олигархи, которым мы направляем помощь, больше всего проиграли европейские страны». А «основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Любят, скучают и ждут: родные связались с участниками СВО через телемост
20:41 В стране и мире
На инаугурации избранного президента Бразилии задержали мужчину с взрывным устройством
17:51 В стране и мире
Итальянский журналист предложил перенести памятник Суворову из Одессы под Милан
16:09 В стране и мире
Видео
В Новосибирске залетевший на балконы фейерверк поджег две квартиры
23:47 В стране и мире
Украина выпустила девять снарядов «натовского» калибра по Донецку и Горловке
Популярное
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
Швыдкой рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.