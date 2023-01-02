Во Франции назвали европейцев неудачниками из-за провала санкций против России

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Санкции против РФ и уход ряда западных компаний из страны пошли на пользу российской экономике, в выигрыше и американские компании, а среди проигравших все жители Европы. К такому выводу склоняются большинство читателей Franceinfo, прокомментировавших редакционный материал о том, как антироссийское эмбарго пошло на пользу российской экономике.

По данным СМИ, в результате конфликта на Украине и введенного эмбарго против России больше всего выиграли российские и американские компании, а также китайские и турецкие поставщики.

«За один год экспорт одежды из Китая в Россию увеличился в 10 раз. Турция также пытается заявить о себе в этом секторе. В Москве сейчас закрыты большинство крупных французских, итальянских или испанских сетей. Развиваются и российские каналы, поощряемые правительством», - отметили авторы публикации.

Читатели Franceinfo в комментариях согласились, что от санкций прежде всего пострадали европейцы.

«Европейцы – большие неудачники, потому что они выстрелили себе в ногу, надеясь одолеть Россию и сохраняя возможность вернуться на российский рынок, однако затем они осознали, что пути обратно нет. У них нет другого выбора кроме как идти до конца, а у России есть средства, чтобы преодолеть эти трудности, и она готова к этому. Украина, которая больше всего теряет, не отступит и утащит за собой вниз Европу, а ведущими выгодополучателями являются такие страны, как США и Индия», – выразил мнение пользователь Breidex.

Французы считают, что «главными победителями являются крупные компании, которые хотят вытеснить российского конкурента, захватив его рынки, плюс все украинские олигархи, которым мы направляем помощь, больше всего проиграли европейские страны». А «основными выгодоприобретателями, несомненно, являются США, особенно благодаря продажам сжиженного природного газа европейцам».