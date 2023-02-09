В Ставропольском крае ликвидировали планировавших теракт бандитов

© Видео: Национальный антитеррористический комитет © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, которые собирались устроить теракт на одной из железнодорожных станций. Злоумышленники скрывались в хуторе Петровский Советского городского округа. Террористы были заблокированы в одном из домов.

Бандитам предложили сложить оружие и сдаться, но в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Злоумышленников нейтрализовали.

Сообщается, что потерь среди силовиков и гражданского населения нет. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в хуторе ввели режим контртеррористической операции. Местных жителей эвакуировали, чтобы исключить жертвы.