В Ставропольском крае ликвидировали планировавших теракт бандитов
Злоумышленники отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
© Видео: Национальный антитеррористический комитет © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, которые собирались устроить теракт на одной из железнодорожных станций. Злоумышленники скрывались в хуторе Петровский Советского городского округа. Террористы были заблокированы в одном из домов.
Бандитам предложили сложить оружие и сдаться, но в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Злоумышленников нейтрализовали.
Сообщается, что потерь среди силовиков и гражданского населения нет. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Ранее в хуторе ввели режим контртеррористической операции. Местных жителей эвакуировали, чтобы исключить жертвы.