Белорусские пограничники показали кадры с перехваченного украинского дрона
Пинским пограничникам удалось перехватить украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.
Как утверждается, ситуация произошла в среду, 8 февраля, рядом с госграницей.
Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории.
Пограничный наряд пресек полет украинского дрона, используя радиоэлектронное ружье. Впоследствии было обнаружено, что на беспилотнике была установлена камера.
«Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», - отметили в комитете.
Подобные инциденты с украинскими беспилотниками происходили уже неоднократно. Последний раз - в декабре прошлого года рядом с КПП Мокраны. Тогда дрон со встроенной видеокамерой принудительно посадили белорусские пограничники.