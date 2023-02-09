В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белорусские пограничники показали кадры с перехваченного украинского дрона

Анна Назайкина
15:18 09.02.2023
Как утверждается, БПЛА направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории.
© Видео: gpkgovby, Telegram © Фото: gpkgovby, Telegram
Читайте нас на:

Пинским пограничникам удалось перехватить украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Как утверждается, ситуация произошла в среду, 8 февраля, рядом с госграницей.

Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории.

Пограничный наряд пресек полет украинского дрона, используя радиоэлектронное ружье. Впоследствии было обнаружено, что на беспилотнике была установлена камера.

«Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», - отметили в комитете.

Подобные инциденты с украинскими беспилотниками происходили уже неоднократно. Последний раз - в декабре прошлого года рядом с КПП Мокраны. Тогда дрон со встроенной видеокамерой принудительно посадили белорусские пограничники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:37 В стране и мире
Володин: ООН должна судить тех, кто причастен к подрыву «Северных потоков»
15:18 В стране и мире
Видео
Белорусские пограничники показали кадры с перехваченного украинского дрона
14:31 В стране и мире
Моравецкий заявил, что Варшава не будет поставлять истребители на Украину в первых рядах
14:07 В стране и мире
Anadolu: землетрясение в Турции унесло жизни 14 014 человек
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.