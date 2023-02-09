В стране и мире Белорусские пограничники показали кадры с перехваченного украинского дрона Анна Назайкина Как утверждается, БПЛА направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. © Видео: gpkgovby, Telegram © Фото: gpkgovby, Telegram Читайте нас на: Пинским пограничникам удалось перехватить украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии. Как утверждается, ситуация произошла в среду, 8 февраля, рядом с госграницей. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничный наряд пресек полет украинского дрона, используя радиоэлектронное ружье. Впоследствии было обнаружено, что на беспилотнике была установлена камера. «Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», - отметили в комитете. Подобные инциденты с украинскими беспилотниками происходили уже неоднократно. Последний раз - в декабре прошлого года рядом с КПП Мокраны. Тогда дрон со встроенной видеокамерой принудительно посадили белорусские пограничники. Экспертное мнение и аналитика