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Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши

Анна Назайкина
14:56 09.02.2023
По его словам, украинский конфликт в настоящий момент является экзистенциальной угрозой не только для Польши, но и для всей Европы.
Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши
© Фото: Piotr Nowak, Polska Agencja Prasowa, GlobalLookPress
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Польский государственный смысл заключается в поражении России. Такое заявление в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera сделал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, в противном случае геополитический анализ может быть выброшен. Конфликт на Украине в настоящий момент играет роль экзистенциальной угрозы не только для Польши, но и для всех европейских государств.

«Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение», - отметил он.

Также польский политик положительно оценил решение Берлина передать киевскому режиму танки Leopard 2.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова жестко отреагировала на высказывание Моравецкого в адрес РФ. Он уличила премьера Польши в дикой ненависти к России и заявила, что в его словах присутствует и «глупость», и «подлость».

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