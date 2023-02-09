Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши
Польский государственный смысл заключается в поражении России. Такое заявление в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera сделал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, в противном случае геополитический анализ может быть выброшен. Конфликт на Украине в настоящий момент играет роль экзистенциальной угрозы не только для Польши, но и для всех европейских государств.
«Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение», - отметил он.
Также польский политик положительно оценил решение Берлина передать киевскому режиму танки Leopard 2.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова жестко отреагировала на высказывание Моравецкого в адрес РФ. Он уличила премьера Польши в дикой ненависти к России и заявила, что в его словах присутствует и «глупость», и «подлость».