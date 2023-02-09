Захарова заявила, что в словах Моравецкого о России есть и глупость, и подлость

Ранее глава польского правительства заявил, что «победа над Россией» является государственным смыслом для Варшавы.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что злоба премьера Польши Матеуша Моравецкого в отношении РФ работает на его поражение.

Ранее глава польского правительства утверждал, что ситуация на Украине угрожает в первую очередь Польше, а также всей Европе. Он также назвал «победу над Россией» государственным смыслом для Варшавы.

«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Моравецкий заявил, что решение о поставках киевскому режиму истребительной авиации остается за руководством Организации Североатлантического договора.