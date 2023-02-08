В центре Курска в честь 80-летия освобождения города водрузили Красное знамя

Также куряне возложили цветы к Вечному Огню.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В честь 80-летия со дня освобождения Курска от оккупации немецко-фашистских захватчиков над зданием бывшего Дворца пионеров на улице Ленина водрузили Красное знамя.

Церемония состоялась в 10 утра на том же самом месте, что 8 февраля 1943 года. Тогда флаг на крыше здания водрузил заместитель начальника политотдела 60-й армии Воронежского фронта, подполковник Алексей Чечулин.

Стяг является символом успешного завершения операции «Звезда». Он будет реять над центром Курска несколько дней.

В этот день в городе проходят патриотические акции. На мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» жители города возложили цветы и венки.